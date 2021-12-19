李靚蕾7點反擊 要求王力宏3點前公開道歉 否則告王氏父子誹謗 (13:43)

王力宏宣布與李靚蕾離婚後，被女方指他出軌約炮、召妓、資產轉移、催她生小孩後想過「單身」生活離家等7宗罪。王力宏父親王大中深夜發文，反控李靚蕾當年設計懷孕和逼婚，又指兒子婚後痛苦，近兩年過地獄似的生活，以及指李靚蕾要求數億台幣贍養費等。

李靚蕾今晨在社交網上載千字文，以7點反擊王爸爸的指控。她表示︰「看到王爸爸年紀大了還要為了45歲的兒子出來說這樣謊，拍這樣的照片覺得很心痛也很不敢置信。我們都是成年人了，出了事情應該自己面對，自己做的事情由自己來負責承擔。我原本是不想要提及太多，很遺憾需要公開談論這麼不堪回首的往事。 ​​​」

李靚蕾強調與王力宏當初一直有共識以結婚為前提交往，男方多次提及心急結婚生子，因此兩人交往其間從沒做任何避孕措施。她表示︰「一個37歲的高知識成功人士，不可能因為被威脅而做出結婚這麼慎重的決定。如果是我要脅他結婚，那他應該會很害怕吧？怎麼還會有第二胎和第三胎？」她同時指出︰「如果是七年的痛苦，怎麼會有二胎和三胎？沒有恩愛，如何會有孩子？」

李靚蕾澄清從沒要求數億台幣，也沒要求有贍養費，唯一是要求讓3個孩子的生活品質不變，不要解雇目前在家中幫忙的一名菲傭、一名保母及司機。她強調孩子的生活費、教育費都會自己負擔，不要王家的錢養孩子。李靚蕾提到曾要求將她與王力宏共同生活的房產留給她和孩子，但遭王力宏拒絕，僅表示可以借他們住，日後要歸還。她強調︰「以上都有雙方簽字的文件佐證，不能隨便造謠。」

李靚蕾重申王力宏平日只會留睡前的5至10分鐘跟孩子視訊或見面說晚安，如人在台灣也會參與周末的家庭日，否則就會偶然跟孩子視訊，絕非王爸爸口中「力宏每天花幾小時本人和孩子同在」。她指王力宏已3年沒陪孩子過聖誕，也常缺席孩子的生日慶祝活動。她強調日前的長文是在兩位好姐妹陪伴下獨自完成，並非兩年處心積慮的結果。至於「力宏在此期間絕對沒有出軌」，李靚蕾認為王爸爸很難得知，因為王力宏不會告訴他。

李靚蕾在文尾表示︰「如果有任何異議，請你們提出實質証據，否則就會構成誹謗。我要求王力宏先生下午3點前公開道歉，否則我會立即尋求法律途徑對你和王爸爸提出誹謗的告訴。」

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（即時娛樂）