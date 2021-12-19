王力宏要求收回指控以換取豪宅 李靚蕾︰你還不知道我不會被錢收買 (14:30)

王力宏父親王大中深夜發文「救子」，爆李靚蕾當年設計懷孕和逼婚，又指兒子婚後生活痛苦等。李靚蕾隨後發文，以7點反駁王爸爸的指控。她同時公開王力宏發給她的訊息截圖，王力宏在短訊中要她公開道歉，稱她對自己的指控毫無根據。如李靚蕾答應，他就將她現在與孩子一起住的豪宅送給他。

李靚蕾表示︰「很遺憾今天等來的不是你的道歉和懺悔，而是再一次為了自保，透過親友捏造事實來詆毀我。昨天下午，收到你試圖用錢收買我的訊息。你說，如果你現在發聲明道歉跟大家說你昨天其實是你神智不清發的文，現在跟孩子住的房子就給你。我當時跟你說我覺得很遺憾，我們認識了這麼多年，到了現在你還是不知道我是不會被錢收買的人。如果我會選擇幫你，只會是因為我在乎你這個人。可笑的是，我竟然還認真的考慮了你請我犧牲自己名聲，挽救你的事業的請求（在不收取任何利益的前提下）。我想了想覺得真是心寒... 到了現在你依然沒悔過之心，一樣自私的覺得我的名聲及未來不重要，你的才重要，也一樣的躲在親友後面惡意中傷我。」

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（即時娛樂）