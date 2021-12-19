林盛斌見兒時女神王馨平勁緊張 指盧瀚霆似張立基或得罪鏡粉 (15:35)

林盛斌（Bob）昨晚舉行篤棟笑，以一身「Bobfather」造型現身，透過自嘲及分享家中趣事發放正能量。Bob自爆常被認錯是其他人，兩年前曾被大廈管理員認錯是盧海鵬。他說︰「假如有日MIRROR的盧瀚霆進入這座大廈爆格，這位阿伯捉不到他，落口供時會否認錯是張立基？」熒幕播出兩人的照片，Bob笑言︰「這隨時觸犯『辱華罪』，但不是中華個『華』，而是『MIRROR』定『華』。」他笑言最激氣的是就連兒子也認錯張學潤是他。

Bob昨晚請來王馨平獻唱《生命有價》，自爆王馨平是他讀書時的迷戀對象，10年前曾微博私訊她並迅速獲回覆，令他非常開心。不過當女神現身時，Bob變成小粉絲兼兼「硬晒軚」。他大讚王馨平唱歌好聽，最後更不理會台下的太太，向女神要求十指緊扣和攬攬，滿足兒時夢想。熒幕播出王馨平早前出席活動時的性感打扮照片，Bob問她為何不穿這件，王馨平笑指這套晚裝不能隨便穿出來，Bob隨即問：「你做瑜伽是否穿成這樣？」王馨平笑說：「可能更加勁。」

Bob騷後給自己80分，認為今次最大挑戰是場地比6年前大，加上觀眾戴口罩，要引大家笑不容易。他說︰「我覺得自己的表現有昇華，套用周星馳電影，我以前是《百變星君》，現在是《功夫》，長大了。這兩年遇上疫情，很想做一些事情令大家笑，這晚大小笑話超過100個，我都幾滿足。」談到與王馨平同台一臉緊張，Bob說︰「綵排時見到她，我的耳仔已紅到快跌下來。我在微博問她電話號碼，再傳訊息說出我這個計劃，她覺得很感動便答應了，感謝她那麼支持。」被問到會否開Part 2時，他透露計劃通關後到星馬、美加等地巡迴演出。

（即時娛樂）