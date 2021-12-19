央視疑出手封殺 王力宏3點限期前未公開道歉 (17:00)

央視重播中的劇集《大決戰》，將由王力宏與譚維維合唱的片尾曲《寸心》改為女聲獨唱版，工作人員名單亦不見王力宏名字。（自由時報圖片）

李靚蕾爆與王力宏離婚的真正原因，公開對方出軌約炮、召妓、資產轉移、催她生小孩後想過「單身」生活離家等7宗罪。王力宏父親王大中深夜發文，指李靚蕾當年設計懷孕和逼婚，又指兒子婚後痛苦，近兩年過地獄似的生活，以及指李靚蕾要求數億台幣贍養費等。李靚蕾今晨以千字文反擊王爸爸，並要求王力宏於下午3時前公開道歉，否則立即尋求法律途徑，控告王力宏及其爸爸誹謗。

不過，王力宏時限過後也未發表任何道歉，其經理人公司亦未針對李靚蕾希望他道歉一事做出回應，無論是致電或傳訊息也無回應。

內地劇集《大決戰》最近在央視重播，片尾曲《寸心》是由王力宏與譚維維合唱。王力宏被爆出軌、約炮、召妓等私生活混亂後，有網民今日看電視時發現劇集片尾已聽不到王力宏的歌聲，改由女聲獨唱；片尾播出的工作人員名單也看不見王力宏的名字，被消失得一乾二淨。

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（即時娛樂）