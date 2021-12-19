關心妍拍攝唱片封套考腰力 扭動身體似練瑜伽 (17:22)

關心妍（Jade）日前推出全新療癒專輯《Emergence》，當中收錄了《那些傷我也有過》，作為明年出道20周年的預告。《那些傷我也有過》是羅力威作曲，新晉作曲人彭嘉維首次填詞。彭嘉維原來是Jade的歌迷，知道明年是偶像出道20年的日子，就自薦寫下這首歌，用上《放生》和《我太強》的旋律做開始時的音樂，令人想起不少回憶。Jade說︰「我收到這首歌時，一聽就忍唔住流淚。除了歌詞，編曲亦充滿回憶，彭嘉維說『邊個失戀冇聽過關心妍』，我都是全靠這些經歷才唱到那麼多慘情歌。這首歌是大家的回憶，大家需要拿出勇氣面對過去和傷痛，亦是三步曲之後完美的總結。」

拍攝唱片封面當日，攝影師在影樓用鮮花及沙泥搭建一座小山丘，前方還有一個小水池，配合昏暗的燈光，像置身於黑夜中的孤島。Jade說︰「很喜歡攝影師這個設計，與我新專輯的整體構思互相呼應。當你走不出感情的傷痛，猶如置身在孤島上。雖然影出來好像很輕鬆，但我拍攝時一點都不好受，要應攝影師要求做出扭動身體的動作，感覺像做瑜伽；拍攝另一輯時要向前彎腰、雙手撐在透明水盆上，少一點腰力也招架不來。」

（即時娛樂）