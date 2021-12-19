《造星IV》20強現身活動 Alice否認與柳應廷緋聞︰私下沒聯絡 (19:57)

沈貞巧（Gao）（左起）、李芯駖、許軼（Day）在參賽者互投心水三甲人選中，齊齊獲得6票。（鍾偉茵攝 / 明報製圖）

ViuTV《全民造星IV》20強參賽者今日出席宣傳活動，獲大批粉絲到場舉牌支持。各人輪流進行1分鐘表演，並投票互選心水三甲。大熱邱彥筒（Marf）獲10票，蘇芷晴（So Ching）以9票緊隨其後。許軼（Day）、沈貞巧（Gao）、李芯駖各佔6票。

許寶恆（Alice）傳力追MIRROR成員柳應廷（Jer），搞到Jer女友Kelly嬲爆嗌分手。Alice受訪時承認數月前與男友分手，同時否認做小三介入Jer和女友Kelly感情。她說︰「我和Jer私下沒聯絡，彼此只是導師、學員關係，曾在工作群組傾偈，比賽後沒見面，也沒就緋聞溝通，不知道為何有此傳聞。她感激粉絲支持︰「有網民留言攻擊，我當沒看過。事件有影響心情，曾有1、2天不開心。戴穎（未來女團經理人）叫我不要怕和衝動。」

Marf、So Ching成為參賽者的心水三甲之選，So Ching自言增加了信心，Marf則說：「證明《造星IV》的氛圍不是大家想像中那麼惡劣，不是女仔多就有是非。（網友讚你的造型似姜濤參賽時戴冠軍帽。）搞笑，其實是最後一刻才決定造型。」Day唱歌時一度走音，她說自己太緊張，而且音響不是平日用慣的，因此出現少少失誤。Marf指參賽者集中備戰決賽，卻臨時加入1分鐘表演，為此有點困惑。

王家晴（Candy）19歲生日，出場時獲粉絲高唱生日歌。她說︰「今年生日很特別，可以跟粉絲見面，活動後要到粉絲應援點打卡。我忙於為決賽排練，只能在生日前夕與家人食飯，可能要決賽後才慶祝。加入女團是我今年的其中一個生日願望。」

戴穎預計女團人數是10人之內，明年初正式誕生。她表示三甲將由觀眾投票及評判選出，3位勝出者一定入團，其餘成員就要由台前幕後開會決定，優先考慮20強。

（即昤娛樂）