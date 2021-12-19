丁可欣開健身中心做老闆 狄易達轉長毛形象增工作運 (22:07)

丁可欣（火雞姐）榮升老闆，自資6位數字開設健身中心今日開幕，好友狄易達和鄧智堅等到場支持。丁可欣考獲健身導師牌照，有不少學生，開心將興趣轉化為事業。她說：「雖然疫情未完全受控，但不能因為驚就什麼都不做，是時候要踏出人生第一步。我已預算開業頭半年，生意都要慢慢守，趁年輕達成夢想。加上我婆婆年紀大，都有做適量運動保持健康體魄，想到可以設計課程教導其他長者多做運動，所以開健身中心也是受家人啟發。」她曾經參加《全民造星IV》海選面試，可惜沒有入圍，但仍有關心留意戰況，祝福已打入最後20強好友陳昭烜（超酸）能夠勝出。

狄易達快將33歲生日，入行11年，他稱年紀愈大心態亦不同，寧願減少工作多陪家人。狄易達說：「疫情後發覺很多事要珍惜，有時有工作我都推掉，寧願陪家人。我現在好識養生，早睡少捱夜，又喜歡養寵物，但暫時未計劃養人！」他透露為紀念自己入行逾10年，已預訂明年暑假期間，在旺角麥花臣場館搞跳舞騷，亦希望音樂上有更多新嘗試。同時，他正留長髮和鬍鬚，希望轉新形象讓人耳目一新；自決定留長髮後工作不斷，笑言「長毛」可能有利他工作運。

（即時娛樂）