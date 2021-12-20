王力宏宣布暫退出娛樂圈陪伴父母孩子︰是我處理不當 (12:47)

王力宏宣布離婚被李靚蕾公開指控出軌、約炮、召妓、資產轉移等7宗罪。王爸爸發公開親筆信「救子」，批李靚蕾當年設計懷孕逼婚，多年來不斷威脅、要求數億台幣贍養費等，惹來李靚蕾以7點還擊，並公開指王力宏試圖用豪宅收買她的訊息，又要求王力宏昨午3時前公開道歉，否則會控告他與王父誹謗。沉默多日的王力宏昨晚11時許在微博發長文回應，強調沒對婚姻不忠，又自言婚後活在恐懼、勒索及威脅之下等，試圖挽回好男人形象，被李靚蕾斥他不知悔改，為了保全自己，什麼都做得出，持續撒謊欺騙大眾混淆視聽。

王力宏今日中午12時9分在微博發文，宣布準備暫時退出工作，留出時間陪伴父母和孩子，彌補這次風波帶來的傷害。全文內容如下︰

「左思右想，男人還是應該承擔起所有的責任。我不再做任何解釋和辯解，沒經營好婚姻，給家人帶來困擾，沒給大眾做好偶像該有的形象，都是我的錯。在這裏，給爸爸媽媽靚蕾孩子們鄭重道歉。既已離婚，爭論過去種種已經無意義了。從今往後，我會注意自己的言行舉止，會承擔起一個父親、兒子和公眾人物的責任，經濟上生活上盡可能的照顧靚蕾和孩子們，我準備暫時退出工作，留出時間陪伴父母和孩子，彌補這次風波帶來的傷害。靚蕾，我們還是要共同照顧撫養三個孩子的，你們住的房子我會過戶到你的名下。孩子們的撫養教育我也會全程參與並承擔費用。此事肯定主要是我處理不當。再次向大家道歉。」

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（即時娛樂）