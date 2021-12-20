臨時械劫｜郭富城戴假哨牙圍讀 任賢齊︰興奮遇認真對手 (17:25)

郭富城（城城）、任賢齊（小齊）、林家棟、張可頤、胡定欣等，今日在葵涌貨櫃碼頭附近拍攝新戲《臨時械劫》。電影早前在廟街拍外景，城城感激街訪支持沒投訴。他說︰「在香港生活那麼久，未試過在廟街這樣拍戲，感覺很正。」提到拍攝時被曾比特踢中要害，城城稱只是角度問題，他一點事也沒有。

首次合作拍戲，城城讚小齊充滿喜感，令電影的氣氛既緊張又開心。小齊則說︰「城城給我驚喜感覺，他為投入角色戴住戲中的假哨牙現身圍讀，興奮可以遇到如此認真的對手。」城城稱︰「這個哨牙造型是我提議的，希望有突破，但有時說話太激動，就會因為假牙彈出來而NG，很好笑。我也為角色套上『摔跤耳』，因此每次開工前要花1小時化妝。」

城城將演出除夕倒數演唱會，與當晚在西九文化區演出跨年演唱會的MIRROR隔岸交鋒。他說︰「最重要不同的表演都能令到觀眾開心，並非外界所說的打對台。香港需要新歌手，加上有支持他們的粉絲，是我最開心看見的事。大家同心合力完成演出，令我們的粉絲享受這個節目，這就是我的心態。」

提到王力宏與李靚蕾的離婚風波，城城和小齊均拒絕回應。

（即時娛樂）