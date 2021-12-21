達明一派開騷 熒幕全黑 稱有「回憶片段」被消失 (12:25)

《達明一派REPLAY LIVE 2021》昨晚（20日）於灣仔伊館舉行首場演出，達明甫開場以《今夜星光燦爛》揭開序幕。

當唱出《那個下午我在舊居燒信》前，明哥透露本來配合此歌有一段回憶片段，但最後回憶被消失，雖然電視熒幕只有黑畫面，歌迷們紛紛開手機燈以示支持，唱完明哥答謝大家並說：「日子真係比想像中黑暗，多謝你哋點起燈，你哋每一個要成為照亮世界嘅燈。新香港嘅常態都係最後一分鐘改變，大家同我一樣，要用高智慧去面對，最緊要保護自己同伙伴，黑暗世代要活得靈巧像蛇、馴良像鴿子。」

阿達即笑說：「畀人打咗左面一巴，唔好畀佢打埋另一面，要有智慧處理一啲評論、冷靜尋求快樂，快樂先有力量面對風雨。」全場歌迷報以熱烈掌聲。

隨後現場播出林夕、周耀輝、潘源良及黃偉文幾位填詞人打氣片段，明哥唱出《同黨》及《沒有張揚的命案》後，分享自己看完書籍《平庸之惡》的感受，他說：「惡的泛濫未必需要多少壞人，往往只需要幾個魅力四射的瘋子和無數不假思索的人。」

緊接演繹《禁色》一曲，指1988年於《民主歌聲獻中華》同樣唱出此曲，他說：「首歌係寫被禁止的愛，當年如果有公法就會引起社會混亂。今日再唱嘅時候，發現五光十色嘅選舉，問有啲議員，有部分人對於同性戀同跨性別都係反對，所以同志仍需努力，革命尚未成功。」

臨近演唱會尾聲，有工作人員代何桂藍送上玫瑰花，明哥感慨表示：「舊年仍每一場都有嚟睇，今年佢嚟唔到，佢都堅持搵人送花畀我，佢係我朋友，亦都係大家嘅朋友何桂藍，我哋唔好忘記佢哋！」

相關新聞：達明一派伊館開騷 鍾楚紅捧場 何韻詩攬實明哥：My hero

（即時娛樂）