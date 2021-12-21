獲網民讚「神預言」 小S避談王力宏婚變 邀周杰倫上節目：他比較安全 (13:22)

台灣女藝人徐熙娣（小S）昨天（20日）出席新節目《熙娣想聊》活動，甫見傳媒即有備而來說：「如果你們要問汪（前姊夫汪小菲）啊、王（王力宏）啊，這些事我真的不便多回應。」

不過小S在《康熙來了》曾直指徐若瑄就是王力宏的菜，如今徐若瑄捲入王力宏婚變風波，不少網民讚小S「神預言」，她表示：「我也被嚇到，我當時講的時候，真的只是開玩笑，朋友叫我以後只能講好事。」

記者追問會否邀請王力宏或李靚蕾上節目第二季，以及問她覺得李靚蕾的文筆如何？小S尷尬拒回應，又強調自己不喜歡追八卦，又指這些是別人的家事。

說到第二季嘉賓，小S表示希望邀請胞姊大S（徐熙媛）和周杰倫（周董），她幽默說：「因為周杰倫應該是目前比較（安全），希望他可以好好保持下去。」

另外，王力宏遭前妻李靚蕾爆料指他性成癮及自戀型人格，及後王力宏發文向前妻道歉，事件暫告一段落。據台灣傳媒報道，王力宏被翻出在1998年，曾擔任「反色情大使」的相片及訪問，當年他還提醒市民拒絕色情出版品，又謂「色情會使小孩子對性的問題缺乏健康的態度」，然而在23年後，王力宏因婚變風波而全城熱議，有網民直指相當諷刺。

（即時娛樂）