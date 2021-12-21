《拳王》結局篇｜第3次合作 朱敏瀚張振朗變「靈魂伴侶」 (14:39)

無綫劇《拳王》本周踏入結局篇，昨晚（20日）一集講述海正藍（張振朗飾）與石子聰（朱敏瀚飾）擂台戰﹗為了化解父親傲山（黎耀祥飾）與正藍恩怨，石仔答應父親要求與好友對壘，原本應是「識英雄重英雄」的比賽，卻因正藍意外絆倒令石仔獲勝，正藍提出上訴，傲山維持原判之餘，更欲向正藍發警告信；有感傲山走火入魔的雷堅（姚子羚飾），出招攏絡搏擊聯會幹事罷免傲山，豈料赴會的卻是傲山本人！

朱仔與振朗的對壘戲，背後原來大有故事。繼《機場特警》、《反黑路人甲》後，已是第3次合作，自然份外有默契，張振朗受訪時亦感激朱仔這個「靈魂伴侶」，一直陪他踏上「拳王」之路：「好開心喺工作路上，可以遇到一個咁好嘅伙伴，可以陪你為咗一件事瞓身，我哋喺開劇1年前，就已經一齊操，基本上成日出出入入。喺我嗰12日擂台戲，有8日都係朱仔車我返工，因為佢知我攰到冇可能揸車。」振朗又指二人Free Flow發揮，比預設動作更好：「因為我哋都好了解大家，反而打得更真實。」

朱仔則笑指被振朗取了搞笑花名：「佢成日笑我係『芝加哥殺手，專打自己友』，因為我成日整到佢。」朱仔又指由於他只有一場擂台戲，故此份外珍惜，最後衝刺時更拼命甩水，望達至最佳狀態。

（即時娛樂）