謝安琪《團圓說》送冬至祝福 媽媽仔女驚喜現身派彩蛋 (16:16)

謝安琪（Kay）今年以四季為創作靈感，繼前作《離不開》、《未見過世面的招積》及《靜夜歌》後，近日推出四季企劃的終章《團圓說》。

作為企劃的終章，《團圓說》把前作表達的情感串連起來，以「團圓」作為人生循環的開端與終站。Kay邀請了親朋好友參與MV中的小實驗。提及家人，不少嘉賓也感觸落淚，Kay望以鏡頭捕捉各人最真實的一面，展現歌曲中的意義。

Kay說：「小時候不懂團圓的意義，只知道有一堆玩伴，開心便好；踏入反叛期，就只覺與長輩吃飯了無意義，一心想往外闖。但到了真正踏入社會，跌過傷過，才更珍惜團圓的機會。矛盾的是，面對家人的關心，又害怕情緒缺堤，於是就有了一種硬撐的倔強。在脆弱的時候，一家人相互陪伴的時間，就更彌足珍貴了。」

Kay表示如今她在家中團圓飯局的角色，由「出席」變成「籌辦」，更能體驗一家團圓可貴，適逢疫症和人生各種各樣離別，家中飯桌的人影更見疏落，她說：「身處各地的親戚會跨越時差，透過視像通話，同時在自己家裏吃飯。這對我們來說不是節日儀式，而是存在實質意義。我們看見彼此臉孔，就更有動力過生活。」

新歌MV以實驗形式呈現，Kay邀請自己圈內圈外好友參與，包括劉翁和朱栢康。透過不同小實驗，嘉賓們沉澱出家庭對自己的意義。其中一個實驗，來賓按腦海中浮現的號碼撥出一通電話，訴說自己的心底話，令在場不少工作人員不禁哽咽起來。

她說：「其中一位來賓致電已故的父親，電話另一端當然沒有接通，但他還是把自己對父親的心底話一一傾吐，甚至說到捨不得收線，其他來賓致電自己心中重要的人，不管電話是否接通，都向電話的另一頭盡訴心聲。這些感情平日不曾宣之於口，並不代表不存在，只是一直藏於心中。拍攝現場瀰漫濃厚情感，這是整場實驗中最觸動我的部分，透過音樂令到人與人之間真誠互通，正是我認為音樂創作最重要的價值。」

MV中更邀請到Kay媽媽和Kay的兒女演出，Kay說：「他們處於人生不同階段，對團圓的認知和理解都不一樣。特別是小朋友，我也經歷過他們現在對團圓的感受，也預想過他們將來會遇見的高峰與低谷。作為家長，我知道我要做的，就是陪伴他們，等待他們，讓他們每次回家嘗到家的溫暖。」

（即時娛樂）