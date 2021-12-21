「聲夢」鍾柔美15歲生日 獲粉絲炮製燈箱應援 (17:10)

吳若希今天（21日）聯同「聲夢」學員鍾柔美（Yumi）、文凱婷（Aeren）、詹天文（Windy）、林君蓮（Kaitlyn）和潘靜文（Sherman）出席《博愛青年音樂會》記者會，該音樂會將於明年1月假灣仔伊館舉行。

今天冬至，亦是Yumi的15歲生日，大會送上蛋糕為她慶生。受訪時，Yumi表示今年生日很難忘，昨天（20日）和「聲夢」學員切蛋糕，收到很多生日禮物，之前又跟粉絲聚會，粉絲為她製作巴士及燈箱應援。問到生日願望？她說：「家人健康平安，自己沒所謂，在圈中加油、努力，無論怎樣也堅持下去。」

聖誕節，Yumi、Aeren、Windy、蓮姐和Sherman雖沒有工作，但仍要為該音樂會做準備。另外，Sherman修讀幼兒教育學課程尚未畢業，她說：「因為要到幼稚園實習，兼顧不來，讀書幾時都可以讀，現在先努力做好演藝事業，不想錯失機會，雖然參賽時估不到那麼快便被淘汰，但仍是值得的，得到比失去的多。」

吳若希指自己因為讀書不成和不怕醜性格，才決定入行追夢，她說：「見到聲夢學員，就好似見到自己初出道時，無憂無慮，純粹因為喜歡唱歌，其實我和她們的年齡不是相距好遠，我現在也只不過29歲。我現在好畀心機唱歌，工作模式和自由度較大，不同做新人時，沒方向和什麼都不懂，現在有自己想法，做自己想做的事情。」

（即時娛樂）