張學友拒退休 繼續籌辦音樂劇 預告明年再拍戲 (18:11)

張學友今天（21日）舉行線上記者會，宣傳他的巡迴演唱會影音產品。講到學友這個巡唱，令人聯想起「逃犯剋星」這個稱號，因在他巡唱期間，合共逾80名通緝犯落網。

學友聞言笑說：「我記得，可以為社會做事，很開心，多謝這些逃犯來捧場，但亦都不好意思。不過就算不是在我演唱會，都會在別的地方被捉。」

問學友會否再挑戰打破自己的開騷場數紀錄？他表示巡唱期間，有工作人員跟他說可以繼續唱，但他覺得追求紀錄是永無止境，做到300、500場都可以，但是否那麼多人想看呢？他只想按照自己計劃完成：「是否需要再破呢？說不好聽我都60歲了，如果要不斷破紀錄會很累，這個演唱會很值得紀念，留住已很足夠，但並不代表停下來，我沒有退休理論，聽過很多朋友說想退休，我是不太明白，或許我已習慣在工作上找存在價值，所以會繼續不斷做好。」

學友完成巡唱後，曾透露有意籌辦音樂劇，問到進度可有受疫情影響？學友坦言演唱會與音樂劇很不同，演唱會屬個人表演，最多要學跳舞，簡單得多；而音樂劇則是集體的事，沒演員、沒劇本難成事，他說：「一路有繼續的，但疫情初期不敢見面開會，所以進度會慢少少。我亦不想停下來或擱置，因這個音樂劇已籌備了10年。」

除了音樂外，久未參與電影演出的學友，透露已初步答應接拍新戲，將於明年上半年開拍。問到會在哪裏拍？他笑言：「只可以在香港拍，因我沒隔離本錢，又是一個很被需要的人。（是否不捨得家人？）是自己放不下！（什麼吸引你接拍？）因太久沒工作做了，一半是想工作，一半是為還人情債。」

問他覺得廣東歌能否重回1980、1990年代的輝煌年代？學友坦言：「是難一點，但不是沒可能！」他續指現時香港培育新一代的能力，沒以前那麼強，雖然電視台多了比賽誕生很多新人，但能否保證已達到演出的水平：「舉例韓國的新人一出道已準備好表演，但我們仍是以前一套，出來才慢慢做，所以需要趕上同一個節奏。」

相關新聞：60歲張學友有儲錢習慣 否認破產 疫情下變「家務達人」

（即時娛樂）