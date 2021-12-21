《開心速遞》「龔水」婚照曝光 呂慧儀張景淳派喜帖 (19:43)

呂慧儀和張景淳今天在宣傳活動中興奮派帖，而2人在劇中的婚照亦曝光。（林蘊兒攝/Ig圖片）

無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》一眾演員，今天（21日）慶祝冬至團圓。兩對廣受觀眾歡迎的CP，林淑敏和許家傑、「龔水CP」呂慧儀及張景淳繼續曬恩愛，更大派喜帖，宣布「大喜日子」定於下周一（27日）播出。

呂慧儀與張景淳指劇情由他們開始籌備婚禮至拍攝行禮過程，足足拍了2個月，連影婚紗相和酒店擺酒細節都一絲不苟，與真正結婚無異。呂慧儀形容拍攝過程認真，比真結婚更疲累；張景淳首次拍結婚戲，透露有向長輩斟茶儀式，擔心自己將來不知會否有結婚機會，雖然假戲卻真情流露，一樣被感動到眼濕濕。

有報道指張景淳開工遲到，遭高層曾勵珍（珍姐）訓話，他承認珍姐時常監督劇集拍攝進度，如果發現做得不夠好或者為提升士氣，都會在開會時提醒，但不是針對，他說：「如有不好的地方會改善，珍姐開會時不只講要守時，還會在演繹或紀律上提出意見，畢竟劇集拍了很久，人物角色多，會擔心台前幕後有鬆散情况，所以較重視紀律。」

林淑敏則被傳是另一位開工遲到而遭珍姐訓話的藝人，她明白每逢頒獎禮前總出現花邊新聞，她說：「珍姐沒有找過我傾（遲到），連監製也不明所以，始終把口在別人，說我遲到都好過說我難相處。」許家傑亦力撐林淑敏不是遲到王，是一位專業和勤力工作的演員。

（即時娛樂）