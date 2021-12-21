盧慧敏聖誕前夕擔任一日店長 自製聖誕卡傳遞愛意 (20:18)

盧慧敏（Amy Lo）日前於中環一個慈善籌款活動中，擔任一日店長，為患重病的病童圓夢。慈善義賣當日現場反應熱烈，不少市民主動捐款，Amy說：「今次係我第一次做慈善義賣活動，好開心，因為好想用自己力量影響大家，所以能夠參與係超級開心，雖然我唔係好重儀式感，但係我都好鍾意聖誕節，係一個普天同慶日子，希望透過呢個活動同大家感受溫馨節日，一齊做有意義嘅嘢。」

聖誕佳節，Amy會跟所愛的人度過，今年聖誕節要在工作中度過，不過也抽時間跟家人享天倫，Amy說：「以前細個會唱聖詩，大個咗就少咗，寧願stay home同屋企人過，我好珍惜同家人相處時間，所以會留喺屋企。我哋每年都會佈置聖誕樹，聖誕節屋企人都會整家郷嘢，好期待食到媽咪整嘅hometown甜品，類似一啲甜嘅飯、椰子布甸咁，有機會我都要學點整。」

Amy出名是「心靈寶寶」，無論是家人與朋友，均注重心靈交流，聖誕節她製作小小心思送給最愛，她說：「我每年都會寫聖誕卡，因為收到聖誕卡已經愈來愈難得，我都好鍾意收到，所以想人哋做嘅話，自己都要做，我有呢個習慣。」

（即時娛樂）