施匡翹個唱向哥哥梅姐致敬 穿婚紗唱《夕陽之歌》感動全場 (20:28)

歌手施匡翹（Zaina）昨晚（20日）假九展Music Zone舉行首個個唱《Zaina Sze施匡翹Stay音樂會》，林德信及謝高晉擔任表演嘉賓。Zaina在音樂會上共換了5套靚衫，音樂會其中一部分，她向梅艷芳（梅姐）及張國榮（哥哥）致敬。Zaina身穿一套簡約白色短裙婚紗，再披上長長頭紗，演唱了哥哥《有心人》、梅姐的《心債》及《夕陽之歌》。Zaina表示《夕陽之歌》是梅姐的經典金曲，一定要用心唱好，不可以有半句差池。

Zaina唱完《夕陽之歌》後，她在台上說：「以上的歌曲係向梅姐梅艷芳和哥哥張國榮致敬，每一次聽都會覺得好感嘆，特別係最近唔知大家有無睇《梅艷芳》電影，深深打動和吸引，拍得十分好。除咗演員演得很好之外，好感謝畀我哋90後甚至00後，可以透過電影去了解更多梅姐這位傳奇人物，特別係作為喜歡唱歌表演的人來說，她的精神值得做榜樣。」

她還感謝林信德一直支持，由她初出道的《差不多小姐》擔任MV男主角，到現在她舉行首個音樂會，對方也擔任表演嘉賓；至於師弟謝高晉，Zaina大讚這位師弟勤力，為了在她的音樂會獻唱兩首歌，謝高晉特別練了幾日歌。

（即時娛樂）