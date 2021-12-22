《皆大歡喜》Re-U約打牌 低胸陳彥行不敵「慈姑」薛家燕 (14:41)

這兩集的《麻雀鬥室三決一》笑料不絕。（大會提供）

《皆大歡喜》的阮兆祥、車婉婉、陳彥行和鄧兆尊，擔任《麻雀鬥室三決一》嘉賓。（大會提供/資料圖片）

由薛家燕主持的《麻雀鬥室三決一》昨晚（21日）播出第9集，大玩集體回憶，請來《皆大歡喜》的「衰舅父」阮兆祥、「萬貴妃」車婉婉、「三姑娘」陳彥行和「排骨女婿」鄧兆尊做嘉賓，伙拍林盛斌（Bob）、戴祖儀、鄭衍峰及吳若希「四大護法」打牌。

陳彥行甫開始笑言「專登着低胸啲」轉移對手視線，但對住家燕姐都投降，並說：「今晚最低胸嗰個係家燕姐！」之後玩第一個遊戲「移魂大法」，鄭衍峰搞笑問：「《皆大歡喜》啲麻雀戲係咪真打？」阮兆祥說：「係㗎！每次都要花時間去砌牌，配合劇情，最嘥時間！」期間眾人連環爆金句：「唔怕高、唔怕矮，最緊要啱位！」、「早打早着，遲打瞓唔着！」

輪到「絕世好牌」環節，祥仔出動紅底褲，請來「慈姑」家燕姐上陣打牌，但穿低胸裝的家燕姐擔心泄春光而「姐手姐腳」，祥仔見狀即笑言：「你係TVB唯一可以贏高海寧嘅人！」全場爆笑。

雀局期間，鄭衍峰大膽想同家燕姐「搶碰」，家燕姐霸氣說：「你知唔知《皆大歡喜》冇人敢搶我碰？！」家燕姐順利食糊，但後來戴祖儀發現家燕姐原來有機會自摸時，眾人即上演《皆大歡喜》番外篇，齊齊玩「時光倒流」讓家燕姐如願「自摸」，果然皆大歡喜！經過一輪激戰，行姐暫時領先可以玩Bonus Game，最終贏得40罐鮑魚！

今晚（22日）播出的第10集，吳若希問兆尊如何享齊人福，兆尊爽快回應：「好容易啫，你知道本Cheque（支票簿）擺邊就得！」兆尊再自爆：「佢哋唔可以一齊埋枱，係危險禁地。」又大呻享齊人福苦處。

（即時娛樂）