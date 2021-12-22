徐若瑄身心俱疲感煎熬 重申不是第三者：沒介入李王婚姻 (15:48)

王力宏前妻李靚蕾昨午（21日）曾在微博發文，「據我所知，黑人（陳建州）、范瑋琪跟王先生沒有不正常關係」，她還特別標註了黑人和范瑋琪（范范），替2人澄清，但仍然有人未被排除。

台灣傳媒向李靚蕾求證，是否以「排除法」暗示徐若瑄，她說「不是」，並表示：「只是單純受託幫黑人、范范澄清。」不過這番話仍惹網民熱議，到今午徐若瑄在社交網撰長文回應，並強調自己沒有介入李王的婚姻。

對於連日來的怒罵及不實指控，徐若瑄感到煎熬及身心俱疲，但她表示這世界不完全是邪惡，還有很多善良的及患難見真情，她感謝好友關心問候，也讓她看到誰是真正的朋友，同時又感謝「米粉」（粉絲暱稱）和工作伙伴的支持及信心，以及公正網友們及報道：「我有記得你們的提醒，日子還很長，不要因為眼前的事，虧待自己。我有記得喝水也有記得吃飯，請不要掛心。」

徐若瑄表示自己在工作崗位認真努力逾30年，她認為人生不會永遠順遂，不少的磨難她都一路走了過來。她指今次受到友人婚姻事件波及，已嚴重影響到她的家人，讓她和家人承受毀滅性的網絡抨擊、毀謗、栽贓、惡意中傷等，令她感到心痛及無奈：「我必須堅強的再次站出來，澄清我沒有做的事情，捍衛我的名譽。」

徐若瑄續寫道：「有人説我發聲明是自己在對號入座，試問，各種躲在影射、比喻、暗示背後的報導和網友們的不實指控，一桶又一桶的髒水往我身上潑，身為女人、是妻子、母親又是公眾人物，我還能不站出來，為自己名聲平反嗎？！這不叫對號入座，而是一群人『無憑無據』、指名道姓的在詆毀我。

我相信這世界還是有公理有正義存在的，鍵盤可以殺人，但不等於殺人後不用負責任，我想再次重申：我，徐若瑄沒有介入李王的婚姻、絕無私約、更不是你們口中的『介入別人婚姻的第三者』！

這是我的第三篇聲明，也是我的最後一篇，一樣的話，我不會再重覆說了。如果再有後續，我會委由司法處理。」

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（即時娛樂）