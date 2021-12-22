王梓軒指《演鬥聽》爭台慶獎項屬罕有 盼邀張敬軒做嘉賓 (17:17)

王梓軒表示《演鬥聽》是小小實驗室，能入圍是獲得大家肯定，亦正斟洽拍第2季。（林蘊兒攝）

王梓軒聯同一班音樂人主持的無綫音樂節目《演鬥聽》，有份角逐《萬千星輝頒獎典禮2021》的「最佳綜藝節目」獎，並打入最後5強。今天（22日）王梓軒相約節目樂隊成員，以及幕後工作人員午宴宣布喜訊。梓軒更為節目拉票：「我們的優勢是全部新面孔，加上誠意搭夠，希望大家給多些機會予新血，可憐及扶持我們一班小朋友！」

王梓軒對音樂節目能爭奪綜藝節目獎，用「罕有」來形容，加上節目被安排在晚上11時半時段播出，他承認起初感擔心，卻是無綫總經理曾志偉刻意安排，「的確是有少少冒險，志偉說萬一安排在其他時段播而得不到預期收視，節目可能遭停播、更改或時間調動，某程度他想保護我們，好彩收視比預期好幾倍，最後一集更是提早播」。

他記得志偉早幾年前，仍然擔任演藝人協會會長時，已有心想救樂壇、培育並發掘新人，於是經介紹約見200名音樂人，直至志偉出任無綫高層，便找王梓軒幫手聯絡及策劃音樂節目。

他續說：「《演鬥聽》是小小實驗室，入圍是得到大家少少肯定，所以很鼓舞，正斟洽拍第2季，但10集節目需要半年時間籌備，才令節目更完善。嘉賓名單最想請張敬軒，大家傾合作都講了8年；第一季原本想他和王菀之一齊做嘉賓，可惜工作撞期，盼明年底播第2季可以成事。」

（即時娛樂）