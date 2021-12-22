姐姐去哪兒｜謝茜嘉憑笑容為母揀外傭：媽咪好似多咗個伴 (17:39)

由李尚正及和泉素行主持的《姐姐去哪兒》，新一集到訪謝茜嘉屋企。（大會提供）

由李尚正、和泉素行（Soko）主持的香港開電視節目《姐姐去哪兒》，逢星期六晚上9時半播放，節目中兩位主持會跟外傭姐姐到處玩，發掘外傭多采多姿的另一面。

星期六聖誕節（25日）播出一集，他們到電台DJ謝茜嘉屋企家訪，並探訪她的印傭姐姐，期間「姐姐」自掏腰包炮製拿手小菜蝦仁炒蛋給他們品嘗，又跟他們分享生活點滴。謝茜嘉更叫「姐姐」憑外形在兩位男士二選一，結果由李尚正完勝；和泉素行表示可能說話太大聲所以落敗，笑言會好好檢討。

謝茜嘉表示因為外傭姐姐主要跟她媽媽相處，所以受聘條件以純品為先，她說：「當時只係視像見面，見咗好幾個『姐姐』，覺得呢個『姐姐』最純品，我憑笑容釐定，因為笑容冇得呃。」

謝茜嘉續說聘請「姐姐」後，有意想不到的事發生，「媽咪好似多咗個伴，好似湊女咁，對『姐姐』循循善誘，仲有啲呵護，以前放喺我哋身上嘅嘢，呢份寄託咗喺『姐姐』身上，有少少覺得『姐姐』係我哋嘅替身，媽咪好惜佢」。

節目中，李尚正與和泉素行問謝茜嘉的「姐姐」返印尼後，最想做什麼？「姐姐」表示希望開「鏡店」，當大家以為「姐姐」想從事賣鏡行業時，原來「姐姐」講的「鏡店」是Canteen（食堂）的意思，因發音問題，大家誤會為「鏡店」，認真搞笑。

（即時娛樂）