凶宅清潔師｜森美客串演出超驚喜 洪永城「收鬼激戰」親身上陣 (18:06)

myTV SUPER首部靈異題材原創劇《凶宅清潔師》，上架後廣受好評，結局篇5集已於今天（22日）上架。承接上周小美（傅嘉莉飾）發現失落18年的古董碟，碟仙鬼被喚醒情節，招仔（洪永城飾）以為找出導致家破人亡真兇，並與洪仔（鄭俊弘飾）解決碟仙鬼。

原本對碟仙鬼充滿仇恨的招仔，欲將碟仙亡魂打得灰飛煙滅，以泄心頭之恨，但剛剛才克服恐懼，得以重新生活的洪仔，希望給予碟仙鬼重頭來過機會，最終招仔還是放下仇恨，收下亡魂回去超渡。此情節正帶出劇集其中一個重要命題，就是「放下執著，重新開始」。

然而，當招仔與洪仔放下心頭大石，以為人與鬼得以重新開始時，洪仔突然再被扯入黑空間，並看見更多從前未出現過的畫面，令招仔懷疑導致家破人亡真兇另有其人。當怪事接連發生，而且愈演愈烈，招仔找不上師父尹月平（李成昌飾），唯有向師叔歐陽暉（歐陽偉豪飾）求助，竟得知一切的發生可能與練鬼術有關，招仔逐步揭開殘酷真相，即使身為凶宅清潔師，也陷於無法自救的境况。

劇情發展至尾聲，人鬼大戰在所難免，幾場重要收鬼激戰在最後幾集接連發生，當中黑空間的海邊大戰最大陣仗，鄭俊弘（Fred）與洪永城（Tony）親身上陣，他們表示吊威也吊得多，但Fred初次在水中吊威也感緊張，Tony更加要與身形魁梧的「終極惡鬼」水中惡鬥，多次失手被翻到水裏的他，深感在水中拍動作戲不容易，雖然如此，但效果令人滿意。

《凶》劇中不少治鬼方式與概念，有別於傳統靈異橋段，建構了令人耳目一新的鬼世界。在劇情發展至末段時，角色安排也為觀眾帶來另一驚喜，寫下重大伏筆，就是在結局中出現了新的關鍵角色「羅曌」，由森美飾演此角，雖然只得幾分鐘戲分，但對於解救劇中招仔離開困境，起了重要作用，森美笑稱：「導演找演員拍戲時，通常會說『角色在戲中十分重要的，不過戲分很少』，但相信今次劇組沒有欺騙我，因為我看過劇本，的確是很重要。」

森美花了不少時間思考如何演繹，期望抹走觀眾看慣的搞笑形象，認真演好角色。不過拍攝時還是有不少搞笑情况出現，如一幕森美與Tony對望兼摸頭戲分，因為森美表現深情，Tony笑言這一幕有點BL感覺呢！

（即時娛樂）