Yumi被質疑假輕生 好友代逐點平反 稱裸照截圖是洋人 (20:10)

捲入王力宏離婚風波的女子組合By2成員Yumi（孫雨），驚傳吞藥疑輕生，並送院急救，不過有網民卻質疑真確性，有猜測公布Yumi疑輕生消息的微博帳號，可能是Yumi或她胞姊Miko（孫涵）的分身帳號。之前Yumi曾被網民質疑報假案，甚至自製跟王力宏的微信通話內容。

不過，微博名為「做個小孩007」的帳號，聲稱是Yumi的圈外女性朋友，並為Yumi逐點反擊，以澄清網民疑慮。對於Yumi被網民質疑報假案，「做個小孩007」否認此事，並寫道：「造謠傳謠和報假警都是犯法，希望大家也遵紀守法。」Yumi跟王力宏的微信對話內容為P圖，「做個小孩007」寫道：「P圖聊天記錄——沒P。微信點翻譯，有些來源會顯示『微軟』。」

日前Yumi在微博發長文澄清後，王力宏前妻李靚蕾發文反擊，並曬出疑似Yumi在2015年，即王力宏結婚後，以裸照頭像WhatsApp王力宏照片，以表示Yumi介入他們的婚姻，不過「做個小孩007」則強調：「裸照截圖是不是Yumi——不是。一看就是個洋人，她身材沒那麼好。」

對於網傳疑似Yumi跟王力宏在2015年的合照，「做個小孩007」反擊：「大家都誤以為是15年拍的和王力宏的合照——具體什麼時候拍的——王力宏火力全開演唱會上海站：2013年4月30號，自己百度一下。那些指責Yumi『不敢』回應心虛的。她有很多信息想要傳達，可連報警和聊天記錄都能被扭曲成造假。請問換你是她，要怎麼澄清？

也給大家看看我現在後台的部分私信，我自己的微博，發自己的想法，幫朋友說了句話，就收到這些。Yumi的後台和評論可想而知。有的時候人們振臂為正義高呼，可他們並不需要真相，他們只需要一個兇手。被摧毀的清白，無法被受污蔑者獨自還原，這是現下最大的悲哀。造謠我是by2小號的，請及時閉麥，吃瓜要帶腦。我沒她們那麼好的脾氣。」

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