學霸睇樓團｜陳琪吳日言黃芳雯狂睇樓 變身地產界KOL (23:12)

陳琪、吳日言及黃芳雯首度合作主持香港開電視節目《學霸睇樓團》，節目中這3位星級媽咪會以用家及投資者角度，四出搜尋名校網與筍盤資料，齊齊變身「地產界KOL」。陳琪說自己最高紀錄試過一日參觀6個樓盤，覺得累積睇樓經驗愈多便懂得分析作比較，不易被地產經紀瞞騙。黃芳雯最誇張是一日內參觀10多個樓盤，每間都記下樓宇相關資料。吳日言與丈夫則愛貪新鮮，做慣「遊牧民族」經常搬屋，每隔一段時間便覓新居。

陳琪育有3名子女，分別讀中學、小學及幼稚園，她盡量不以「打、罵、逼」來教導，反而用分析和開放態度更易令小朋友投入學習。「我小時候與大多數人一樣是接受填鴨式教育，只懂公式化地背誦默唸。但現在女兒讀IB課程，沒有指定規範模式，答案要靠她自己創意思考。我用理論向她分析，平日如果多做past paper當練習，考試內容就易記入腦；雖然不一定考同樣題目，但答案可能大同小異，不拿高分也可以合格吧」。

吳日言的女兒現在3歲，讀幼稚園K1，她暫時不急於揀定小學。「報考小學要留意居住地點外，家長的人脈關係、宗教信仰、家庭背景和其他因素都有影響，好清楚入讀名校有指定潛規則。我不希望女兒讀書有太大壓力，只顧日夜不停做功課，又為測驗考試溫習，所以不會逼她去很多間傳統學校面試。暫時計劃等『大抽獎』派位，萬一派不到心水學校，才考慮報讀私校」。她提醒家長應讓小朋友有開心童年為先，不應盲目為考入名校而變做「怪獸家長」。

黃芳雯有一對子女，分別是4歲半兒子及2歲女兒，她慶幸對子女升學問題與丈夫理念一致，不強求考入只着重學科分數成績的傳統名校。「我們首要是居住環境舒適，比住在名校網集中的地區重要！大家有共識想為子女報讀直資或私校，因為這類學校不是只求分數，還着重培養小朋友發揮想像創作力，相信未來世界是創意行先」。黃芳雯亦不會為了方便管理返學時間表，夾硬安排一對子女讀同一間小學。

欲知專訪詳情，請留意明日（12月23日）明報娛樂版。

（即時娛樂）