梁諾妍痛足14小時緊急開刀誕6.2磅女兒 洪永城︰媽媽好偉大 (15:43)

洪永城、梁諾妍今日在社交平台上載一家三口全家福及女兒「洪寶寶」的照片，宣布女兒已經出世！

洪永城透露女兒出世時重6.2磅，英文名叫「Amber」。他為Amber代言︰「我一出世，姐姐同叔叔就話『嘩，好似爸爸呀！』跟住我望望爸爸媽媽，我有唔開心，因為我想似媽媽多少少，媽媽好靚。我知道媽媽痛了十四小時，催生了兩次，都開唔到宮頸，但係佢堅持到最後一刻，我聽到佢每2分鐘就痛一次，我仲聽到爸爸話隻手就斷，媽媽好偉大。多謝張智醫生哥哥、Ruby姐姐同呢度所有的護士姐姐， 你哋好有愛，好照顧我，我會快高長大、孝順同好乖，會照顧媽媽，帶歡樂俾大家....哈哈，至於爸爸，我好肚餓，可唔可以快去搵奶粉錢呀。」

梁諾妍透露女兒是在12月19日出世︰「Welcome to the world﹗Baby Amber aka 洪寶寶 aka 餅印Tony 出生了﹗媽媽會好好照顧你，我會係你最強的後盾。辛苦晒張智醫生同所有護士姐姐！最重要多謝洪生（隻手）的陪伴，每當我作動時痛到又暈又想嘔，真係差啲扭斷佢隻手，辛苦你了。」

梁諾妍透露女兒出世當日，即使痛了10幾個小時，羊水已穿及有催生藥，宮頸仍然未開，醫生為避免BB有危險決定要剖腹生產。她說︰「最後母女平安，寶寶很健康。寶寶出生後就即刻喊，連我跟住大喊咗出嚟。見到洪寶寶平安地出生，什麼痛楚都唔緊要了，一切都很值得。謝謝上天給我們一位小天使，期待我們一家相處的日子。」

（即時娛樂）