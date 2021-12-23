心痛太太徐若瑄捲入無妄之災 李雲峰發聲護妻：我相信她 (17:13)

台灣女星徐若瑄被捲入王力宏和李靚蕾離婚風波中，徐若瑄昨天第3度發聲明自辯，強調自己並無介入李王婚姻，亦沒有私約，以及不是外界口中的「介入別人婚姻的第三者」。

徐若瑄老公李雲峰（Sean Lee）今天（23日）發聲護妻，他透過律師事務所發聲明撐老婆。聲明中，他表示看到王力宏和李靚蕾的新聞，心中除了感嘆，更心痛老婆受事件波及，聲明中提到：「這幾天，我和你們一樣，看著李靚蕾小姐與王力宏先生的新聞，心中除了感嘆，作為一個丈夫與父親，更多的是心疼，心疼我的妻子徐若瑄受到這個事件波及的無妄之災，各種不實的影射、排（誹）謗、侮辱，已經嚴重影響我們一家人平靜的生活及傷害我們夫妻的名譽。」

李雲峰表示自己不是舞台上的公眾人物，但作為徐若瑄的丈夫，他很了解太太為人，並表示會保護太太：「我相信她。現在任何人對於旁人的一切騷擾、影射、誹謗、侮辱及網路的霸凌，都應該要停止了，我不會再讓任何人傷害她以及我們的家人。感謝所有關心、支持我們一家人的朋友，謝謝你們。祝福大家！」

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（即時娛樂）