草蜢聖誕開網上免費音樂會 唱梅艷芳金曲為香港癌症基金會籌款 (19:33)

草蜢將於12月26日舉行名為《草蜢‧愛的禮物‧A Present》網上免費音樂會，翻唱多首梅艷芳（梅姐）經典金曲。音樂會名為「A Present」，「A」代表Anita，梅艷芳的英文名，「Present」解作禮物，換言之，是送給梅艷芳的禮物。

除了想透過音樂向大家送上聖誕祝福，同時也希望將這份心意送給梅姐。屆時，將會有數十間來自香港、馬來西亞及加拿大的電視台、電台、傳媒聯播，盼為香港癌症基金會籌得更多款項。

蔡一智說：「我哋1年前開始構思搞呢個音樂會，當時香港疫情好嚴重，令我哋諗起梅姐，相信如果佢仲喺度，一定會帶領我哋四出做慈善，幫助有需要嘅人，所以我哋覺得係時候要做啲嘢，去傳承梅姐鍾意行善同幫助人嘅心。」

梅姐有無數經典歌曲，草蜢表示選歌單過程非常頭痛，因為「每首都係心水、每首都鍾意」，蔡一傑說：「淨係揀歌花咗好多時間，最終我哋係抽籤去解決問題，因為真係太多歌，每一首都係經典。」

選歌期間，昔日與梅姐登台及巡演畫面湧上心頭，蘇志威說：「唱嘅時候，我忍唔住眼紅紅，勾起好多回憶，希望大家聽嘅時候，都會勾起一啲回憶。」

（即時娛樂）