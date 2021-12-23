謝天華秘密返港給仔女驚喜 鄭嘉穎預告缺席台慶頒獎禮：應該唔會見到我 (21:15)

黃宗澤（Bosco）、鄭嘉穎和謝天華等，昨晚（22日）出席電影《G風暴》首映禮。Bosco和嘉穎合作過很多次，他們笑言每年有合作，且經常扮演兩兄弟，彼此熟悉，在新戲中也走親情線，當中不乏追逐場口。

嘉穎憑《星空下的仁醫》角逐視帝，他說：「都是那一句，希望未攞過的人攞，睇好譚俊彥和張振朗。」笑他不揀好兄弟馬國明，怕不怕對方不開心？嘉穎說：「他都攞過視帝。」他順勢還拖埋Bosco落水：「我想揀Bosco，但他不玩這個遊戲！」

嘉穎預告缺席台慶頒獎禮：「無謂啦，應該不會見到我，不過《星》劇得到最多獎項提名，多謝觀眾支持。我希望趁退休前，拍多些令人留下深刻印象的角色。」聖誕及新年長假，他笑言做家長就最大壓力，要忙於為兩個兒子安排節目；他又呻湊仔霸佔好多時間，希望安排跟太太睇戲、食燭光晚餐過二人世界。

謝天華回港陪家人過聖誕和農曆新年，他表示離家8個月，雖然每天跟仔女視像聯絡，但被老婆詐型，所以趕快回家，他說：「我叫老婆不要預告我回家，想回到家門時拍片段，睇仔女反應，我個仔見到我呆了2、3秒，問『爸爸回來是真定假？』，我當然攬住仔女狂惜，好彩他們仲攬我，否則會好hurt。」

笑他是否掙夠錢便回家，他說：「錢沒有搵夠的，但要有休息時間，畀自己充電回氣。」他笑言回家過節，比內地工作更忙，檔期排滿親子活動，又發現本地因應疫情持續限聚令，與親友聚會好傷腦筋。

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（即時娛樂）