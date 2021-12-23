張敬軒紅館騷「性感」現身 著Deep V衫穿窿褲載歌載舞 (22:05)

張敬軒（軒仔）為慶祝入行20周年，於紅館舉行18場跨年演唱會，今晚（23日）舉行頭場演出。有「皇上」之稱的軒仔，身穿閃爆水晶黃袍現身，胸口超大Deep V，下身配穿窿褲，銀色閃底褲若隱若現。他與多位戴上口罩的舞蹈員連番勁歌熱舞，為演唱會揭開序幕，全場報以歡呼聲；接着軒仔換上一件藍底金色閃片西裝，獻唱《騷靈情歌》。

唱完後，軒仔向觀眾鞠躬答謝，並說：「多謝大家成就我20周年演唱會，多謝每位入場的朋友，我們又見面了，知道大家今次撲飛很辛苦，但這晚見到紅館坐得密密麻麻，比上次又拉近距離，真的很感激。」

軒仔特別多謝老闆楊受成伉儷支持，以及一眾公司高層的愛護，其中提到演唱會總監Alex Fung時，不忘發揮搞笑本色。他笑指不知是否演唱會場數一加再加，令對方壓力很大，服飾上計錯數，皆因頭兩件服飾不是無前就是無後，是否計少了布料錢，但要趁青春留倩影，大Deep V和大露背露不得多少次，大家影得幾多就幾多。

之前疫情關係，軒仔已經近兩年無見過父母，他稱很開心父母今晚到場，難得阿媽來了香港，還為他煮清淡的早餐，但不知為何由之前的「英泥早餐」變成「鴨屎綠」，原來加了杞子。孝順的軒仔又跟觀眾說，父親行動不便，出入時請大家幫幫他，又笑言多謝阿媽生他出來，話畢，向台下父母送吻。軒仔續說，過往的演唱會都是迎合粉絲口味，但今次容許他自私一點，以自己在香港居住了19年多的感受和經歷製作成藍本分享。

今晚捧場嘉賓包括軒仔父母、楊受成夫婦、七仙羽（七師傅）、周秀娜、周家怡、衛詩雅、泳兒、曾樂彤、許靖韻、李靖筠、吳浩康、彭秀慧及溫碧霞一家三口等。七師傅甫現身引起全場哄動，她風騷跟觀眾揮手。

古天樂、劉德華、郭富城、張學友、惠英紅、張智霖夫婦、李克勤夫婦、謝霆鋒、關智斌、容祖兒、陳慧琳、蔡卓妍及鍾欣潼等也送上花牌祝賀。另外，有部分粉絲合資近7萬港元作慈善用途，捐去不同慈善機構，賀偶像開騷。

（即時娛樂）