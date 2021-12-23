飯戲攻心｜黃子華叫準時開飯 揭6男女錯綜複雜關係 (23:40)

導演陳詠燊執導、監製、編劇的賀歲喜劇《飯戲攻心》宣傳攻勢展開，新預告片中，大佬黄子華一句準時8點開飯，約定家中兄弟張繼聰（二佬）、陳湛文（三佬），以及女友們鄧麗欣、王菀之、林明禎，進入飯聚現場，開心食住上。

《飯戲攻心》6人關係錯綜複雜，透過畫面一幕接一幕的揭開。戲中張繼聰女友鄧麗欣是黃子華的前度？網紅小喵（林明禎飾）是子華的現任？眾人圍爐取戀搶真愛，來一場愛得火燙四角戀。子華神與鄧麗欣準備咀嘴鏡頭、鄧麗欣一反女神姿態，一幕咬牙切齒高叫一句「八婆」好震撼。林明禎是子華現任女友，但她竟曬美腿情挑三佬陳湛文，要介入陳湛文和王菀之之間，關係好複雜。

《飯戲攻心》故事講述，深信「一個家，最緊要齊人開餐」此道的大佬（黃子華飾）廚藝麻麻，唯有長期用心靈雞湯式金句「餵大」兩個細佬，但異父異母的二佬（張繼聰飾）及同父異母的三弟（陳湛文飾）其實覺得大佬有點老土，幸好大佬請來三弟的廚神級女友（王菀之飾）為兄弟三人包伙食，一家人終於有啖好食，每晚8時的飯局亦令兄弟更添和睦。但隨着二佬女友（鄧麗欣飾）的加入，飯桌氣氛即時變得燶味十足，皆因二佬女友竟是大佬最念念不忘的前度！為免以後餐餐背脊骨落，大佬唯有臨時搵個哎吔女友（林明禎飾）一齊撐枱腳。從此，每晚6人同枱，味蕾滿足，閒話家常，卻舌尖有伏，總之嗒落就知味道。

（即時娛樂）