煲劇攻略｜Rain金汎新劇爆Bromance情 SJ希澈發表爆笑婚姻觀 (23:18)

「黃Viu煲劇平台」為觀眾準備「聖誕煲劇指南」，幾部韓劇包括《現正分手中》、《衣袖紅鑲邊》和《御史與祚怡》等接近尾聲，同時亦提早備戰明年1月新劇。

當中包括由男神Rain﹑金汎以及Uie和孫娜恩主演的靈異醫療劇集《Ghost Doctor》，將於明年1月3日首播。劇情講述背景、個性和脾氣截然不同的兩位醫生，因為一次意外靈魂和身體合而為一，繼而與離世後仍然不肯離開醫院的病患們，發生了一系列的奇幻故事。

今次也是Rain暌違3年回歸電視的作品，女主角Uie在社交網「祝福」他和金汎的Bromance情，令人期待二人的火花。另外，以浪漫史劇《花開時想月》、主打溫情的《Uncle》亦已於本月開播。

另外，由金南佶和陳善奎兩位演技派韓星主演的《讀取惡心的人們》，將在1月14日首播，該劇較為燒腦，故事建構在沒有側寫師、精神病概念的年代，因為窮兇極惡的罪犯連環出現，使民眾陷入恐慌之中。為了追蹤那些惡魔，首代犯罪側寫師因而誕生。

此外，人氣綜藝《我家的熊孩子》將於1月2日起在「黃Viu」播出，節目每周邀請不同藝人作為特別MC，與主持人申東燁、徐章焄及「熊孩子」（單身藝人）媽媽團，一同觀察單身孩子的生活狀况，當中固定演出者金鐘國、Super Junior希澈等，不但會藉節目公開私生活，還發表令人爆笑的婚姻觀，如希澈曾坦言結婚使他痛失打機時間，因此只想和愛犬生活到老。

（即時娛樂）