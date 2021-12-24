江若琳結婚3周年食魚蛋粉慶祝 蕭唯展︰每粒魚蛋代表我對你嘅愛 (12:53)

江若琳（Elanne）與丈夫蕭唯展（Oscar）結婚3周年，兩人昨晚到小店吃魚蛋粉慶祝，簡單而快樂﹗

Oscar讚老婆係「真正女人」︰「她以為我今天工作，沒有準備結婚周年晚餐？你知錯啦？我真係準備咗㗎，呢間好難book㗎，希望你鐘意。每粒魚蛋都代表我對你嘅愛，加埋有九粒魚蛋代表長久。真正女人先會陪你食魚蛋粉。」

Elanne則說︰「先生好忙，結婚周年紀念日在慈雲山明記畫上完美句號。今日好多人問我：『今晚去邊慶祝？』我話：『無。』佢地仲話：『可能有驚喜呢？』我話：『真係唔會有㗎，死心啦，我哋係一對0儀式感嘅夫妻，因為...... 天天都是情人節﹗好想嘔呢﹗先生，知道你最近工作好忙，好辛苦，呢個就係我最好嘅禮物，你加油。今日唯一浪漫位：佢10︰00收工話約我去海旁散下步睇燈飾俾我拒絕咗，因為我要返屋企餵貓。Sorry，明年請早。」

Elanne昨天在社交網上載3年前的婚照，公開感激Oscar。她說︰「3年前恭喜你娶咗我（好唔知醜），3年後恭喜我自己嫁咗俾你（好真心）。短短3年，多謝你陪我經歷最難捱嘅事，你呢份勇氣好值得欣賞！結婚嗰陣，你話要做一棵蘋果樹。呢3年喺呢棵樹嘅護蔭下，我個心好安心，亦好開心！先生，多謝你！你係全世界最好嘅人類！我唔知道我可唔可以迎接到雨後彩虹，但我確定我嘅世界有你就有陽光。」

（即時娛樂）