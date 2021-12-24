張敬軒想學姜濤用作品說話 提議陳慧琳僱用張母煮早餐 (14:25)

張敬軒昨晚舉行首場紅館跨年演唱會，請來陳慧琳（Kelly）任演出嘉賓，合唱《紀念日》。Kelly笑問︰「上次你請我做嘉賓是3年前，今次已是我第2次當你的嘉賓，你是否人緣不好沒朋友，請來請去都是我？」軒仔趁機表白︰「因為我喜歡妳，小時候已聽你的歌。」Kelly聞言「啋」了一聲，軒仔急解釋︰「因為你早出道。」

軒仔自言最愛聽《誰願放手》，因此歌紀錄了他情竇初開的日子。Kelly問︰「初戀？誰先放手呢？」軒仔尷尬回答︰「一起放手的。」Kelly自言想愈食愈瘦，見到軒仔家中外傭「遮遮」的菜式很獨特，想請軒仔問遮遮可有同鄉介紹。軒仔說︰「我媽媽，她煮的『英泥』早餐沒有味道，吃完跟沒吃一樣。她最近還喜歡煮糊狀食物。」Kelly笑言︰「她怕你沒有牙﹗」

周秀娜、郭奕芯、七仙羽（七師傅）等昨晚現身觀眾席。軒仔不慎將戴了口罩的郭奕芯認錯是周秀娜，場面尷尬。有觀眾大叫軒仔娶七師傅，軒仔聞言說︰「防疫規例下不能順便舉行婚禮，希望下世，我投胎都要做你的丈夫！」七仙羽做出「OK」手勢。軒仔又主動提起MIRROR及姜濤，問有沒有觀眾投票支持MIRROR得獎，並自言是中青年唯一代表。他說︰「借用姜濤的說話『用作品說話』。」

演出期間，軒仔在沒扣上安全帶下站在10米高台上，又坐上小型纜車升高繞場一周。他表示自爬過避雷針塔後已不再畏高，又自爆為配合舞台服飾，除剃走腳毛外，還請遮遮幫忙剃走腋毛。軒仔指遮遮手勢好，惟自己開騷前夕「補幾刀」，結果刮損了皮膚，演出時仍覺痛。

演唱會尾聲，軒仔感動表示：「我對這城市、這裏的人有很濃厚的感情，亦有很多感恩和虧欠，多謝大家多年來的支持。」

（即時娛樂）