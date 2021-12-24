33歲吳嘉禧單身過聖誕不寂寞 有契仔契女唔心急結婚生B (15:44)

Super Girls成員吳嘉禧（Cheronna）昨晚出席活動時，稱單身過聖誕不寂寞，每天都有節目，約朋友睇騷及開派對。提到剛過的33歲生日，她透露與家人及陳瀅、賴慰玲、陳嘉寶等好友食飯慶祝。Cheronna說︰「我一向很宅，生日留家也不覺得孤獨，寧願靜靜寫歌。生日願望不是早日嫁人，是希望工作和音樂上有新突破，不想再浪費時間，已積極籌備明年出單曲。」

隊友陳穎欣（Yanny）口快快爆懷孕5個多月的蔡明思（Jessica）佗女後內疚到喊，Cheronna指Yanny是無心之失，她回憶當日知道Jessica有喜時開心到喊。Cheronna說︰「Jessica一直想懷孕，我還想介紹玄學師傅給她認識，看看有沒有方法，豈料有天她坐車時告訴我有喜，我開心到喊，還拍了片，但因當時沒扣安全帶，不能在網上分享。」

身邊好友先後當媽，Cheronna不心急，因為賴慰玲的兒子、陳嘉寶兩個女兒都是她的契仔契女。陳嘉寶快誕第3胎，Cheronna說︰「跟她兩個女兒上了契，沒理由不和這一個上契。她還未說今胎性別嗎？我差點爆了出來，嚇死我﹗」

（即時娛樂）