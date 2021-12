共度佳節︱Disney+ Netflix Apple TV+ 聖誕多新作 (22:40)

next

影視串流平台Disney+、Netflix及Apple TV+,在今年聖誕及新年假期,提供不少充滿節日氣氛的作品,陪伴觀眾歡度佳節。

上月正式登陸香港的Disney+,有不少適合一家大細收看的影視作品,例如超級英雄劇《鷹眼》、合家歡電影《寶貝智多星再玩過》及動畫《小白呈獻》,另有《歌舞青春:再譜樂曲》及《LEGO星球大戰》,還有充滿聖誕氣氛的經典名作《米奇老鼠之快樂聖誕》、《怪誕城之夜》及《魔雪奇緣》系列等。

Netflix趁聖誕及新年推出多部新作,包括最近上架的《艾蜜莉在巴黎2》及《獵魔士2》,今日(24日)推出電影《千萬別抬頭》更由里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)、梅麗史翠普(Meryl Streep)及珍妮花羅倫斯(Jennifer Lawrence)等巨星合演。孔劉、裴斗娜等合演太空科幻劇《寧靜海》同日上架,有韓版《慾罷不能》之稱的戀愛真人騷《單身即地獄》亦已推出。

Apple TV+有動畫《史諾比開心呈獻:祝友誼萬歲》,以及講述落難太空人遇上靈魂伴侶的浪漫動畫《外星結奇緣》,還有美國樂壇天后瑪麗嘉兒(Mariah Carey)的聖誕音樂特輯《瑪莉亞卡里:延續聖誕魅力》,她在節目獻唱多首佳節金曲,包括聖誕必聽的《All I want for Christmas is You》。

(即時娛樂)