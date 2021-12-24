拳王｜賴慰玲冬天拍落水煞科戲 不捨黎耀祥爆喊 (20:43)

無綫台慶劇《拳王》明晚（25日）播出大結局，昨晚（第24集）劇情重點落在患上小腦萎縮症的文善言（賴慰玲飾）身上。她的病情愈趨惡化有輕生念頭，致電石傲山（黎耀祥飾）希望幫忙處理後事，最終石傲山將她救起，表示要照顧她到最後一刻。

很多網民希望石傲山與文善言的感情有開心結局，而賴慰玲與黎耀祥（祥哥）戲內戲外同樣默契十足。賴慰玲回想拍自殺不遂場口是煞科戲，當日相當寒冷，工作人員為她和祥哥做足禦寒功夫，又幫他們試水溫兼安排好替身，讓她暖在心頭。最後因一個「意外」，令不諳水性的賴慰玲決定親自落水：「臨落水時替身去了好遠的廁所，為報答大家對我咁好，我決定豁出去。」她又指自己喊到似豬頭：「個角色同我都不捨得祥哥。」她的角色因受惡疾困擾，有鏡頭拍她扣不到胸圍，這場口十分重要，她亦支持需要半裸拍攝的決定：「裸露對於我來講一直是負擔，我冇勇氣去做，但我又想表達到個角色心路歷程，就不斷糾結同掙扎可以點樣衝破自己心理關口，結果監製主動問我需不需要替手，等我可以專心情緒演出的部分。」

憑《拳王》入圍《萬千星輝頒獎典禮2021》最佳女主角最後5強的姚子羚，最後一周劇情演技爆發，前晚憶述亡夫的爆喊戲、她與祥哥在第21集中對峙戲分，都被網民讚「有戲」兼「有張力」。子羚說劇中的凌厲眼神很難處理，望落好似好淡然，如何用眼神表達？她用了好多時間磨合同學習。然後她發現最緊要望實祥哥，但不容易，因為祥哥的氣場會令人不敢正視。子羚又大讚祥哥雖然高深莫測，但平易近人，是很好的合作伙伴。

（即時娛樂）