譚俊彥出絕招化解危機 張馳豪獲特別照顧 爭奪終極男神 (21:10)

鄭裕玲（Do姐）、王菀之主持無綫綜藝節目《男神廚房》早前冠軍級男神譚俊彥、張馳豪（Aska）、方力申，及「復仇者男神」關禮傑及伍允龍，輪流經營「限定實體男神廚房」，與一眾食客近距離接觸，氣氛相當好。相關內容剪輯成特別篇《男神廚房開業喇！》，於明晚（25日）播出，終極男神亦正式出爐！

《男神廚房開業喇！》賽制刺激，4組男神進行比併，每組輪流經營1日餐廳，亦要構思好餐廳一切服務，最後根據當日營業額及紀念品收入，再扣除成本決定誰是「終極男神」。靚女幫廚陳聖瑜（花花）、關楓馨（Fabi）、葉靖儀及星級女廚師Hilda亦會坐鎮協助一眾男神。

首先上陣是關禮傑、伍允龍，兩人性格不同，關禮傑淡淡定，伍允龍則火氣十足。伍允龍下廚時遇到阻滯，一度表現激動，嚇到Fabi說不想再見到他。之後輪到譚俊彥上陣，他經驗豐富，甫到場即有條理分配各人工作，三位靚女幫廚更有時間食Tea。不過正式開業期間，譚俊彥都遇上阻滯，他處變不驚，即時想出「絕招」化解。方力申則開始已打電話找媽咪幫手，但遭拒絕，原因與一隻狗有關。最後登場的Aska未知是否因為較年輕，加上高大又靚仔，獲Hilda特別「照顧」，借出私家靚刀給Aska用；Aska更自彈自唱冧粉絲爭取勝算。

一眾男神再合體下廚招待Do姐及王菀之，管家何廣沛同樣大飽口福。製作組邀來神秘嘉賓為男神們送上驚喜，包括譚俊彥太太及一對子女、Jessica C.及一對子女、關禮傑太太及細女、吳業坤、《聲夢傳奇》何晉樂（Rock）及林君蓮（蓮姐）。席間眾人真情流露，Fabi一度感觸落淚！

最終榮獲第一名的男神其經營的實體店所賺的錢，只比第二名多賺90港元，戰況激烈。究竟終極男神是誰？

（即時娛樂）