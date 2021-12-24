雷有輝兒子拍MV演花心男 老婆探班「揀新抱」 (21:38)

雷有輝（Patrick）聖誕節推出新歌《女同學》，日前拍攝MV，邀請兒子雷瑋陶（Matt）扮飾演年青時的自己，周旋於幾個「女同學」之間。雷有輝笑言故事純綷虛構，自己讀書時並不風流：「是導演的構思，同我真實生活有好大出入，當年我是出名專一，只不過阿仔比我有型，他值得畀10個女仔圍住，所以這日MV他是主角，順便將個『衣鉢』傳畀他，我就提早退休，屋企所有開支都交晒畀他負責。」

兩父子默契十足，訪問時大爆笑料，互相稱對方為「Pat哥」、「師兄」，沒有父子間隔膜。雷有輝笑指老婆來拍攝現場「打氣」，其實「揀新抱」為實，搞到兒子不知所措：「其實阿仔都是20歲，不用心急。以我所知他有試過拍拖，但這一刻是單身，我當然想他感情世界豐富些。今次MV他有10個女仔陪伴，睇落好似好爽，但每一場最後他都要被對方打一巴掌，我叫她們大力打落去，咁先拍得真實。」

兒子雷瑋陶就說今次「義工」演出，笑言自己不似爸爸花心，會專一對待女友：「他以前的新聞我都有睇過，大概知他的情史。我拍MV純粹做戲，現實中是一個乖乖仔。這次MV 『Pat哥』話冇酬勞，最多請我食飯，他養我20年，都是時候要回報給他。」

（即時娛樂）