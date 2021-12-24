黎耀祥撐林夏薇奪視后 張振朗譚俊彥睇高一線贏視帝 (23:46)

黎耀祥（祥仔）在無綫台慶劇《拳王》飾演「石傲山」，他繼劇集《殺手》後再次操肌演出，說過程辛苦，應該是最後一次。「操練過程太辛苦，我不是運動型的人，年紀不輕，新陳代謝較慢，要鍛煉這個體形不容易，相信不會再拍這類型戲，今次是最後一部。」他亦不會考慮為角色增肥，有感現在這個年紀不適合再做太多體形變化的事，對健康有影響。

「石傲山」是祥仔演藝生涯中喜歡的角色之一，給人深藏不露感覺，與「海正藍」張振朗敵對，並周旋於「雷堅」姚子羚與「文善言」賴慰玲之間。祥仔表示：「在監製陳耀全及編審冼翠貞設計及我理解上，『石傲山』是代表了某一個階層或成年人的世界，有些隱藏、虛偽，亦都好現實、好真實，有他的價值觀及堅持的事。演繹上難度是每一場戲都要好準確，不想浪費他們寫的每一句對白、每一個眼神。」

至於感情線，「雷堅」是「石傲山」感情世界入面追求的一個夢想對象，帶出「石傲山」雖然咁強，但在感情上都是一名弱者。「文善言」與「石傲山」同是寂寞的人，互相倚靠，又怕離開寂寞的圈子。兩段感情寓意好深，這個處理手法可能比較難令觀眾明白，但必需要向難度挑戰，姚子羚與賴慰玲都表現好好。

今年無綫頒獎禮的視帝及視后心水人選，祥仔認為獎項對藝人是有鼓勵及推動力作用，「今年我看好《拳王》同劇的張振朗，他好努力付出；還有譚俊彥有好好表現，相信他們都有機會。視后方面，我跟林夏薇合作較多，她每次都用心演繹，今年在劇集《七公主》口碑及收視都不錯，私下都想她攞。」

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（即時娛樂）