拳王︱葉迎風海正藍對戰贏好評 黃子恆殺入男配5強感恩 (14:55)

無綫台慶劇《拳王》今晚播出大結局，昨晚高潮位是葉迎風（黃子恆飾）與海正藍（張振朗飾）的兩師徒對決。葉迎風接受石傲山（黎耀祥飾）的地獄式操練後，二人惺惺相惜。比賽當日，葉迎風與海正藍放下所有包袱落力爭勝，結果葉迎風打贏，望著兩位熱血拳手忘我比賽，石傲山深受感動，衝上台與二人相擁。

對於葉迎風打贏海正藍，很多網民認為合理，有指劇情打破一般的主角光環宿命，相當熱血：「啲訓練好睇」、「有節奏有壓迫感」、「今晚超好睇」、「子恆真係做得幾好，希望畀多啲機會佢」、「真係好鍾意葉迎風」、「人設十分討好，應該好多人想葉迎風贏」。

昨晚為表達石傲山給予的訓練有幾地獄，黃子恆可謂「飛天遁地」。他笑指劇中的操練鏡頭對他來說很有新鮮感：「會去平時不會去的地方操練，例如觀塘一條長樓梯爬落嚟，練手腳、腹肌，又會單腳跳上去，這些平時都不會試，所以幾好玩。（最辛苦一次？）基本都不算辛苦，因為開拍前已Keep住操；反而好記得有一場戲是祥哥（黎耀祥）在欣澳拉住我跑，我前一晚只瞓好少就要出外景，那天即時頭暈，因為拍劇一來就要全力以赴，演員心態都會想盡力做到最好，因為拍出來是一世。」

劇集開播以來，黃子恆演出獲得不少正評，角色討好，他的演技自然瀟灑，令他殺入《萬千星輝頒獎典禮2021》最佳男配角最後5強。他被問成為男配大熱有否信心勝出？他貫徹劇中瀟灑作風說：「入到5強好感恩，其實由接拍《拳王》已經好感恩，因為不是自己做開的角色，挑戰同娛樂性都好大，我一路睇劇本一路覺得葉迎風這個角色好好玩，葉迎風對於我就是一個可遇不可求的好角色。我好開心好感恩一路好多觀眾朋友、同事同我講好鍾意睇到葉迎風，是好難得。每個人都會想得獎，但我更加開心是可以做到葉迎風這個角色。」

大結局除交代各人感情去向，海正藍與石傲山的恩怨亦會正式有終結。之前不少網民認為二人會來個終極對決，他們將會在擂台以外的地方埋身肉搏，到底二人能否因而解開心結？江家晴（蔡潔飾）最終情歸海正藍還是石子聰（朱敏瀚飾）？

（即時娛樂）