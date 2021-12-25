湯怡沈卓盈陳柏宇原子鏸 圈中人狂甫聖誕溫馨全家福 (17:52)

岑珈其肉緊和太太咀嘴。（岑珈其Instagram圖片 / 明報製圖）

薛家燕兒子石耀庭和太太陳素怡及囝囝Julian，齊齊穿上紅色格仔睡衣。（陳素怡Instagram圖片）

沈卓盈、湯怡與丈夫麥秋成、陳柏宇夫婦等，也趁今日聖誕節在社交平台分享全家福。（網上圖片 / 明報製圖）

今日12月25日聖誕節，不少藝人在社交平台上載溫馨全家福，祝福大家有個快樂聖誕。

湯怡與丈夫麥秋成及女兒「麥QQ」麥紫喬（Quenna）齊齊穿上紅色毛衣，坐在聖誕樹前合照。麥QQ雖然只有半歲大，也懂得捕捉鏡頭，望鏡微笑。湯怡說︰「跟QQ第一個甜蜜快樂的聖誕節。」麥秋成則表示︰「QQ 第一年過聖誕，感恩這一年我們可以一齊過聖誕，要好好記錄一下。Merry Christmas﹗願你們也有一個快樂聖誕。」

第一年過聖誕的還有沈卓盈的兒子Jayden、岑珈其的兒子岑彥臻、原子鏸的兒子Matys El Ajimi、薛家燕的孫仔Julian等。沈卓盈與丈夫及兒子、薛家燕兒子石耀庭（Jackson）和太太陳素怡（Zoe）及囝囝Julian、岑珈其與妻兒，也各自在聖誕樹前影全家福，岑珈其更肉緊和太太咀嘴。

原子鏸在社交網分享的聖誕全家福除有其摩洛哥籍老公Mehdi El Ajimi及兒子Matys El Ajimi外，愛犬也有入鏡。

陳柏宇和太太符曉薇（Leanne）及女兒陳羿辰（Abigail）就到尖沙嘴睇燈飾。符曉薇說︰「我同爸爸拍拖咁多年都未嘗試過出尖沙嘴睇燈飾，今年標姐（Abigail）除咗成功爭取聖誕樹，仲成功爭取去睇燈飾，標姐好嘢，各位聖誕快樂。」

（即時娛樂）