周嘉洛半年無現身《愛‧回家》冇信心得獎 姚焯菲讀書為先唔諗拍拖 (19:00)

姜麗文於無綫《萬千星輝頒獎典禮2021》入圍「最受歡迎電視女角色」、「最佳女配角」及「飛躍進步女藝員」最後5強，她今日聯同周嘉洛、姚焯菲、冼靖峰出席商場活動時，獲大批粉絲支持，人氣不下於「聲夢」歌手。

姜麗文視這3項提名為最大的聖誕禮物，表示爸媽知道後也為她感到驕傲。姜麗文說︰「最搞笑是爸爸（秦沛）稱近日和很多朋友食飯、甚至行街，也有人叫他做『姜麗文爸爸』，也有菲傭讚他的女兒演得非常好。我當了『秦沛個女』那麼久，覺得好黐線，真的不敢說有沒有信心得獎，但我當然想！」她表示其新一年願望是早日結婚︰「婚禮因疫情而推遲了差不多兩年，因太多家人在海外不方便來港，希望2022年能夠成事。」

周嘉洛因拍劇而半年沒現身《愛‧回家》，說自己的得獎信心只有兩成，有提名已很開心。被問到聖誕節可有約緋聞女友陳瀅或蘇韻姿時，他說︰「只有緋聞和我過，緋聞女友從來也不是，希望明年低調些，讓大家見到我工作上有什麼成就和突破。如果講女人，我很掛住阿滕（滕麗名）。」

姚焯菲回憶最難忘曾到澳洲過夏日聖誕。被問可有幻想平安夜與男友度過時，她說︰「未有男友，讀書為先，唔好諗。今年平安夜與一班粉絲到應援燈箱打卡。」

（即時娛樂）