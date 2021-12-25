張馨月疑為老公訴冤屈 暗諷林峯前度女友情緒操控 (20:24)

王力宏與李靜蕾的離婚風波，後者多次以長文表達立場，條理清晰，文筆獲讚賞。李靚蕾其中一篇文章中指王力宏涉「情緒操控（gaslighting）」，引起網民討論是什麼意思？日前林峯太太張馨月在微博轉發解釋gaslighting的短片，並分享：「也有女生這樣（因為女生玩的有點過，男朋友生氣）我跟其他男人只是朋友而已，你也太小氣了吧！久了男生覺得自己可能真的是太小氣了，就連喝的爛醉被異性朋友抬回來，男人都沒有任何怨言，對外還得維護自己的女朋友，分手了還要被別人罵，男人也是實慘，最後女生跟其中一個男生朋友在一起了。」

張馨月說的「故事」令網民聯想起林峯的前度吳千語，似在諷刺她跟林峯拍拖時被傳跟其他異性朋友交往密切，但反過來怪責男友小氣。張馨月2019年嫁林峯，兩人的女兒已1歲多，生活幸福，有網民勸她對舊事不要介懷，張馨月回覆：「那可不可以麻煩你告訴那個女生，不要暗地裏讓人來煩別人了，別人只想好好過自己的生活。」似在說自己受到滋擾，但她後來刪掉相關留言。林峯跟張馨月參加內地真人騷《妻子的浪漫旅行5》，曾在節目透露被前度「情感控制」，他為討好對方而做自己不喜歡的事情，甚至感自卑。

（即時娛樂）