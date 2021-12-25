AK@MIRROR自爆單身逾3年 自認大男人不接受姊弟戀 (20:32)

MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong，AK）日前接受商台訪問，透露當年參加《全民造星》前曾到韓國發展遇上挫折，並表示他與姜濤是最先獲招攬的MIRROR成員，又坦承年初「叱咤黑面事件」受盡批評後上了人生寶貴一課。

AK表示年初推出的歌曲《黑之呼吸》是其心聲︰「成熟做自己從來沒有錯，但沒有人會先了解你再去明白你，所以作為公眾人物要小心處理，做事要三思而後行、不能太衝動。我是一個很直接的人，易鑽牛角尖，喜怒哀樂全擺在臉上。花姐（經理人黃慧君）指這是我的好處，也是壞處，因為我沒機心，會毫無保留接近人，但做這一行會很好蝕底。年初的事件，我深深感受到蝕底在什麼。不過，我失去了一個獎項，但得到了很多，包括令自己改變、讓自己反省成長的機會，亦很開心這難關有很多人陪我渡過，很窩心。我最終明白到音樂從來不止是獎項，特別出了《黑之呼吸》及《三個字》這兩首歌後，很多人留言指有相同經歷，我很開心，明白到做音樂的真正意義，就是能感動人及影響人。」

AK曾當過舞蹈員兩年，他曾在《造星》中透露夢想是成為舞台焦點，不用再站於歌手背後。出道3年，AK坦言夢想成真，但仍有小目標與個人音樂獎項有關。他說︰「雖然剛說過做音樂不是為了獎項，但真心希望可以拿到一個個人獎項回家令父母驕傲，這只是我一個小小心願，但不代表我好恨得獎，這只是我對家人一個承諾，很希望完成到。從小到大，他們看着我參加這麼多比賽，我卻一個獎都未拿過回家給他們，因此這是我一個小小目標。」

AK於節目中自揭3年多沒拍拖︰「我比賽之後3年幾沒拍拖了，沒有渴不渴望，真的是沒時間，隨緣吧！我明年30歲，或許30歲後會改變想法去找個女朋友。擇偶條件？靚囉！是非常膚淺！哈！我喜歡陽光可愛的女仔，最好年紀比我細，我不太想和年紀大過我的人拍拖，因為我有點大男人，年紀比我小好些。性格最緊要開朗多說話，千萬不能靜，如果她太靜，就要頂得順我的嘈，我是喜歡outgoing些的女仔！」

（即時娛樂）