造星IV決賽︱許廷鏗心情忐忑︰早上7時起牀後已心掛掛 (20:58)

許廷鏗（Alfred）今晚以導師身分出席ViuTV《全民造星IV》決賽，他表示今日比較忙，因為今天（25日）是許媽媽的生日，因此上午陪母親慶生後，就趕來現場照顧20位參賽者。

Alfred說︰「沒想過我未結婚就有20個女兒﹗今日來到現場時，有入後台關心各參賽者，並向她們送上聖誕禮物，每人送了一支刻有她們名字的唇膏。疫情下買唇膏較便宜，而且唇膏對她們很有用。」

Alfred自爆有新花名叫「熊爸爸」，因為其中一位參賽者Marf（邱彥筒）認為他像熊般好攬。Alfred笑言︰「現在沒人記得我是牙醫及『將軍澳吳尊』，只記得我是『熊爸爸』。」

來到決賽夜，Alfred自言心情忐忑，早上7時起牀後已心掛掛，不斷問各參賽者狀態如何，發現Yoyo（葛綽瑤）身體不適，即為她安排藥物。提到三甲可直入女團，其餘成員之後再決定，Alfred說︰「為何不是今晚誕生女團？我在現場，很想見證這件事﹗（三甲心水？）未敢投票住，不想被人說偏私A組，今晚誰表現出現就投票給誰。A組人人也表現出色，B組就睇好Gao（沈貞巧）及WINKA（陳泳伽）。」

（即時娛樂）