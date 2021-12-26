姜濤盧瀚霆齊揚威海外 被MIRROR隊友屈請食飯兼送樓 (14:04)

MIRROR昨晚於ViuTV《全民造星IV》決賽上壓軸現身，跳唱新歌《12》及《BOSS》。

《造星IV 》賽果塵埃落定，楊樂文（Lokman）坦言最欣賞暐翹（林暐翹）演出時的眼神和姿態；江𤒹生（Anson Kong，AK）則說︰「我曾跟芯駖（李芯駖）學舞，見她排名第4，很開心﹗」

盧瀚霆（Anson Lo）與姜濤齊齊揚威海外，Anson Lo於Mnet亞洲音樂大獎（MAMA）獲最佳亞洲新人獎（華語地區），姜濤被美國著名娛樂雜誌《Variety》評選為「2021年國際突破之星」（International Breakout Stars），兩人坦言非常驚喜。

Anson Lo說︰「聽到消息後，我立即到Instagram發帖，多謝過去3年給予我機會的人，希望大家也留意MIRROR的跳唱作品，無論是MIRROR還是我自己，均一直透過跳唱帶出正能量，希望能感染更多人。」

姜濤表示會繼續用作品說話，希望有更多香港音樂人獲國際認可。AK帶頭起哄要兩人請食飯、送樓送禮物。姜濤笑言︰「Anson Lo送樓，我送家俬﹗」Anson Lo笑住反抗：「我沒說過送呀！」

有指團歌《BOSS》因被MIRROR幾位成員的單曲分薄票源，結果無緣爭「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」，Lokman強調MIRROR沒自己打自己︰「投哪歌是粉絲的個人選擇，對我們影響不算太大。任何一位成員得獎，我們都開心。」呂爵安（Edan）的《E先生連環不幸事件》晉身我最喜愛歌曲最後5強，但他坦言投了《BOSS》一票，希望MIRROR有獎。AK說︰「結果不重要，大家享受了過程，支持喜歡的歌手就可以，很久沒見過音樂這樣百花齊放。」

（即時娛樂）