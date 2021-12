鍾嘉欣近日攜同細仔Jared返港,完成酒店隔離的她日前到訪林文龍家中,與林文龍、郭可盈及女兒林天若一齊過聖誕。嘉欣說︰「今天很開心。沒有想到今年可以同龍爺一家,一起過聖誕節。我變成了一個小粉絲。很窩心,很開心。Jared and I had so much fun!」郭可盈亦表示︰「歡迎嘉欣和超可愛的仔仔Jared與我們一起歡度溫馨聖誕節!滿滿的CP回憶!睇好你今年奪視后,再慶祝慶祝!」

嘉欣初出道時,曾與林文龍合作兩輯《法證先鋒》,嘉欣當年飾演的汀汀在《法證先鋒2》結局悲慘,劇集中很快就死亡。有網民留言︰「回憶殺,好希望當年的汀汀是個happy ending呢。」

(即時娛樂)