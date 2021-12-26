許廷鏗有意簽約或挖角《造星IV》參賽者︰ViuTV小心點 (16:15)

ViuTV《全民造星IV》昨晚舉行決賽，大熱Marf（邱彥筒）以40分成為冠軍，亞軍是Gao（沈貞巧），季軍則是Day（許軼）。

《造星IV》導師許廷鏗（Alfred）今日出席活動時，認為賽果是眾望所歸。他說︰「Marf一開始以大熱姿態帶落去，相信這個成績會成為鞭策她的壓力，希望她能帶領女團。Gao是超水準發揮，記得她最初對唱歌有恐懼，但昨晚完全能帶動現場氣氛。Day是我心目中的其中一個寶貝女，她一直懷疑自己。她的表演有用心設計過，她本來不是唱《相對濕度》，多謝她聽取我和梁祖堯的意見，很適合她。」

Alfred認為Win Win（楊安妮）及So Ching（蘇芷晴）表現很好，芯駖（李芯駖）雖然年屆35，但能力上完全不似。他說︰「女團需要多元化，不止唱得好、跳得好，應該什麼元素也有，16歲可以有，35歲也可以有。我太喜歡這班女仔，ViuTV小心點，如果做得不好，我會挖角。如有什麼漏網之魚，我怕自己會忍不住找她們簽約。」

提到李嘉欣擔任《造星IV》評判，Alfred直言驚喜︰「首次與她在工作上碰面，她很靚、很高貴。我都期待她說恭喜說話，但聽不到。」Alfred又表示想趁倒數騷與MIRROR同場時，向12子偷師，學習如何Chok住唱歌。

（即時娛樂）