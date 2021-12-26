張敬軒讚欣宜付出汗水有回報 脫下家人光環成為獨立個體 (18:32)

張敬軒穿上釘有10萬粒珍珠及水鑽的名貴服飾登場。（大會提供 / 明報製圖）

張敬軒昨晚舉行第3場紅館演唱會，穿上20公斤重的閃鑽服飾登場。據知，他這身服飾由英國新晉設計師Richard Quinn以金銀線縫製，並釘有10萬粒珍珠及水鑽，價值6位數。

軒仔這晚請來鄭欣宜（Joyce）任演出嘉賓。Joyce一身聖誕女神造型現身，為觀眾帶來不少歡樂。軒仔表示每次出席活動，即使有多累或有情緒，一見到Joyce就開心。他說︰「Joyce永遠帶給別人正能量，很sweet。每次見面，她也給我一個很大力的擁抱。」

Joyce則表示︰「每次見皇上，你也在角落偷偷地望住及偷笑。」軒仔笑問是否像癡漢，Joyce續說︰「我心想，你一定是很鍾意我！」軒仔立即否認，指Joyce想多了。

Joyce又說︰「皇上，我很開心，我們可以一齊……一齊合唱！」軒仔聞言說︰「嘩！你說『一齊』時，我個心立即淆一淆！」Joyce強調知道軒仔是鍾意她，軒仔只好屈服︰「是的…當然！」

軒仔又讚Joyce︰「在很多頒獎禮上，或知道她有新歌發布時，我也覺得很驕傲，因為今日的Joyce已不再活在家人的光環下，而是一個獨立的個體。你的汗水會得到回報！我有預感，你今年會有好成績！」

（即時娛樂）